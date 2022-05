Bürgermeister von neun Städten fordern Fortbestand des Westallgäu-Klinikums

Die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Bad Wurzach, Isny, Leutkirch, Wangen, Achberg, Aitrach, Amtzell, Argenbühl und Kißlegg (Kreis Ravensburg) fordern den Fortbestand des Westallgäu-Klinikum in Wangen im Allgäu. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man sehe den Bedarf, den Oberschwabenklinik-Verbund zu optimieren, es müsse aber auch in Zukunft ein leistungsfähiges Klinikum der Grund- und Regelversorgung für das Westallgäu mit einer Notaufnahme und einer Geburtshilfestation in Wangen geben. Im Einzugsbereich des Klinikums lebten 100.000 Menschen.