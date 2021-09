per Mail teilen

In Baienfurt im Kreis Ravensburg ist am Sonntag nicht nur ein neuer Bundestag gewählt worden, auch die Bürgermeisterwahl stand an: Im Amt bestätigt wurde Günter Binder, er hielt 86 Prozent der Stimmen. Der CDU-Politiker ist seit acht Jahren Bürgermeister von Baienfurt.