Bürgerinitiative will Torfabbau in Moor bei Ravensburg stoppen

Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer der Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND Bodensee-Oberschwaben zum Torfabbau im "Reicher Moos":

SWR Aktuell: Wie gravierend ist der Torfabbau auf dieser "eher kleinen" Fläche?

Ulfried Miller: Der Torfabbau findet am Rande des Altdorfer Waldes statt. Obwohl es sich nur um eine kleine Fläche handelt, wird dort auch bereits Kies abgebaut und die größte Windparkanlage in Baden-Württemberg geplant. Dadurch summieren sich die Belastungen in diesem einzigartigen Waldgebiet. Man kann nicht alles auf einmal haben.



SWR Aktuell: Was für Folgen hat der Torfabbau auf Umwelt, Klima und Arten?

Miller: Torfabbau setzt dauerhafte Entwässerung voraus. Dadurch werden die noch vorhandenen intakten Moorlebensräume und ihre Artenvielfalt gefährdet. Folgen sind auch die permanente Zersetzung vom Torfkörper und die Freisetzung von klimaschädlichen Gasen. Schwimmbäder, etwa in Bad Buchau, nutzen den abgebauten Torf für Gesundheitsanwendungen, so genannte "Moorbäder".

SWR Aktuell: Wie stehen Sie dazu? Gäbe es Alternativen?

Miller: Ja, es gibt in Deutschland Badeorte, die Alternativen zum Moorbad entwickelt haben oder ihren Badetorf wiederverwenden. Alternativen wären auch der Anbau von Moorpflanzen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Mooräckern (sogenannte Paludikulturen). Das müsste aber baldmöglichst angegangen werden.



SWR Aktuell: Wie schätzen Sie den Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Natur- und Umweltschutz ein?

Miller: Der Torfabbau ist bis 2030 genehmigt. Noch ist also Zeit, nach Lösungen im Konflikt zu suchen. Auf jeden Fall muss aus Klima- und Artenschutzgründen baldmöglichst eine Wiedervernässung dieses landeseigenen Moores stattfinden und Alternativen zum dortigen Torfabbau vorangebracht werden.