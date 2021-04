Eine neu gegründete Bürgerinitiative in Lindau will einen Rahmenplan zur Bebauung der Hinteren Insel stoppen. Die Mitglieder kritisieren, die mehrgeschossige Blockbebauung passe nicht zur Architektur. Die Bürgerinitiative will, dass das Areal als Naherholungsgebiet genutzt oder anders bebaut wird. Der bestehende Rahmenplan sieht für die ehemalige Parkplatzfläche maximal 900 Wohnungen für 1.800 Menschen vor. Die Bebauung starte frühestens in einigen Jahren, so ein Sprecher der Stadt.