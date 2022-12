Bürgerentscheid zu Bebauung in Lindenberg

In Lindenberg im Allgäu (Kreis Lindau) entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag über ein umstrittenes Großprojekt auf dem Gelände des früheren Feriendorfs Nadenberg.

Im Streit um ein geplantes Großprojekt auf dem Areal des ehemaligen Feriendorfs Nadenberg in Lindenberg im Kreis Lindau können die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag gleich zweimal ihre Stimme abgeben. Kritiker des Projekts haben einen Bürgerentscheid erwirkt, die Stadt hat ihrerseits ein Ratsbegehren auf den Weg gebracht.

Das Bürgerbegehren lautet: "Stoppt den Verkauf des verbliebenen Areals des ehemaligen Feriendorfes auf dem Nadenberg!", beim Stadtratsbegehren lautet die Frage: "Sind Sie dafür, am finanziell für die Stadt notwendigen Verkauf des Areals auf dem Nadenberg festzuhalten und die dort geplante Bebauung hinsichtlich Größe und Dichte unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln?"

Investor will Gelände am Nadenberg kaufen

Die Stadt will das 50.000 Quadratmeter große Gelände des ehemaligen Feriendorfs auf dem Nadenberg an einen Investor verkaufen, für knapp sieben Millionen Euro. Dieses Geld könnte Lindenberg für anstehende Investitionen dringend brauchen, wie es heißt. Eine Bürgerinitiative will den Verkauf verhindern. Und sie ist auch nicht mit allem einverstanden, was der Investor für insgesamt rund 70 Millionen Euro auf dem Areal plant.

Wohnquartier und Familienhotel

Vorgesehen sind auf dem Nadenberg mehrere Wohnungen, ein Kindergarten und ein Dorfladen, außerdem ein Familienhotel mit 65 Zimmern, einem Wellnessbereich, Gastronomie und Spielplatz. Dieses soll von einem österreichischen Unternehmen betrieben werden und zum Teil auch für Tagesgäste offen sein.

Wahlberechtigt sind in Lindenberg rund 9.000 Bürgerinnen und Bürger. Damit die beiden Abstimmungen wirksam sind, müssen sich mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten beteiligen. Ein drittes Kreuzchen regelt, welcher Entscheid gelten soll, wenn beide Begehren mehrheitlich mit "ja" oder "nein" beantwortet werden.