Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens für einen Neubau des Laupheimer Rathauses haben genug Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Das bestätigte Mitinitiatorin Irmgard Maier auf SWR-Anfrage.

Seit September habe die Initiative bereits rund 1.900 Unterschriften gesammelt, so Maier. Sie sei sich sicher, dass es am Ende rund 2.000 werden. Etwas mehr als 1.200 würden reichen, um einen Bürgerentscheid zu starten - das entspricht rund sieben Prozent der Wahlberechtigten. Die Unterschriften sollen am kommenden Montag (19. Oktober) im Rathaus übergeben werden. Dort werden sie dann geprüft.

Bürger sollen über Neubau entscheiden

Die Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, dass die Bürgerinnen und Bürger über einen Neubau des Rathauses in Laupheim entscheiden. Der Gemeinderat hatte sich Mitte Juli mit knapper Mehrheit aus Kostengründen für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes ausgesprochen. Oberbürgermeister Gerold Rechle hatte für einen Neubau plädiert.

Mit einem Bürgerentscheid können Bürgerinnen und Bürger über Angelegenheiten, für die der Gemeinderat zuständig ist, selbst entscheiden. Hierunter fallen zum Beispiel die Errichtung oder Schließung öffentlicher Einrichtungen wie Schwimmbäder, Kindergärten oder Schulen. Der Bürgerentscheid wird ähnlich wie eine Bürgermeisterwahl durchgeführt und findet an einem Sonntag statt. Die Frage auf dem Stimmzettel muss so formuliert sein, dass sie mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann.