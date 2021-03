per Mail teilen

In einem Bürgerentscheid haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Grünkraut im Kreis Ravensburg gegen ein Seniorenzentrum in der Ortsmitte ausgesprochen. Eine knappe Mehrheit von rund 55 Prozent stimmte gegen den Standort. Der Gemeinderat hatte sich für den Bau des Zentrums in der Ortsmitte ausgesprochen, jetzt muss ein neuer Platz gesucht werden.