Bürger für Zivilcourage geehrt

per Mail teilen

Das Konstanzer Polizeipräsidium und das Landratsamt haben elf Bürgerinnen und Bürger für ihre Zivilcourage geehrt. Sie hätten Mitmenschen durch ihr Eingreifen zum Teil vor erheblichem Schaden bewahrt, heißt es in einer Mitteilung. Zum Beispiel hat ein Mann in Radolfzell hat einen Jungen, der allein auf einem Sportplatz trainiert hatte und zusammengebrochen war, bis zum Eintreffen des Notarztes reanimiert. Andere vereitelten durch ihre Zivilcourage Straftaten, wie drei Beschäftigte von Banken in Konstanz und Engen. Sie hatten ihre älteren Kundinnen davor bewahrt, aufgrund von sogenannten Schockanrufen Telefonbetrügern viel Geld zu überweisen. Eine Kundin wäre ohne die Aufmerksamkeit der Bankmitarbeiterin Opfer der sogenannten "Love Scamming"-Masche geworden, bei der Liebe vorgetäuscht wird.