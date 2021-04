Buchhändlerin, Autorin und Künstlerin Claudia Scherer ist in Wangen im Allgäu aufgewachsen, lebte lange in Berlin und ist danach wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Nun hat sie ein neues Buch geschrieben, in dem es um ihre Tante Edel geht, die auch in Wangen gelebt hat.

Claudia Scherer ist bekannt für Geschichten über ihre Familie. Sie schreibt aber auch Erzählungen über Wangener Bürger, zum Beispiel über das katholisch-jüdische Ehepaar Seelos während der Nazizeit. "Tante Edel" war Bezugsperson für Claudia Scherer Ihr neuestes Buch "Begegnung mit Edel, ein Portrait" handelt von ihrer Tante Edeltraud "Edel" Roi, die Organistin und Musiklehrerin in Wangen war. Die Tante lebte als Frau ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben, für die Autorin war sie schon früh eine Bezugsperson. Und sie beschreibt auch in diesem Buch das Verhältnis von Tante Edel zu den Wangenern. Thea Thomiczek hat das Buch gelesen und Claudia Scherer in ihrem Haus in Wangen, in dem auch ihre Tante Edel gelebt hatte, besucht. Claudia Scherer, "Begegnung mit Edel, ein Porträt", mit vielen Fotos und Abbildungen, erschienen in Claudia Scherers eigenem Verlag "edition miolonga“.