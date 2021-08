per Mail teilen

Der Garten sei der Deutschen liebstes Hobby, heißt es. In der Bodenseeregion hat die Gartenkultur eine lange Geschichte. Gartenhistoriker Dominik Gügel beleuchtet in seinem neuen Buch die außerordentliche Vielfalt der Gärten rund um den Bodensee - früher und heute.

Wer keinen eigenen Garten besitzt, hat in der Region Bodensee eine riesige Auswahl. Orientieren kann man sich nun an Dominik Gügels neuen Buch: "Die schönsten Bodenseegärten und ihre Geschichte". Der Direktor des Napoleonmuseums Arenenberg ist auch Gartenhistoriker und Präsident des "Netzwerks Bodenseegärten". In seinem gerade veröffentlichten Buch kann man folgendes Zitat lesen:

"Die Region um den Bodensee und seine Inseln sind die Wiege der europäischen Gartenbaukultur. Nirgends auf der Welt bietet sich auf so kleinem Raum eine derartige Fülle unterschiedlicher Gartenstile."

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat den Autor gefragt, warum gerade die Bodenseeregion eine so bedeutende Stellung in der Gartenkultur hat.

Auch heute entwickelt sich die Gartenkultur immer weiter. Es müssen Pflanzen gewählt werden, die den mittlerweile höheren Temperaturen standhalten. Welche Gärten der Autor am liebsten mag und warum der Konstanzer Privatgarten Stiegelerpark und die Bregenzer Parkanlage mit Aboretum dazugehören, verrät Dominik Gügel im zweiten Teil des Gesprächs.

Dominik Gügel: "Die schönsten Bodenseegärten und ihre Geschichte" - mit vielen Fotos, Silberburgverlag, 19,99 Euro