Viele Stammgäste, wenige Tagestouristen am Bodensee erwartet

In wenigen Tagen ist Ostern und damit beginnt für viele die Reisezeit in diesem Jahr. Das ist auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zu spüren. Die Hotels sind teils gut gebucht.

Mit dem Beginn der Osterferien steigt die Nachfrage nach Unterkünften in der Region Bodensee-Oberschwaben. Die Buchungslage ist vor allem am See gut, heißt es von Hoteliers. Die Reiselust sei in diesem Jahr groß, sagt eine Sprecherin der Vereinigung Bodenseehotels, in der gut 70 Hotels rund um den See organisiert sind. An Ostern und Pfingsten kämen viele Stammgäste an den Bodensee.

Tendenz: Urlaub wird spontan gebucht

Bei schlechtem Wetter, wie für die kommenden Tagen angekündigt, fielen dagegen viele Tagestouristen weg. Zufrieden mit der Buchungslage zeigt sich auch der Deutsche Hotel- unf Gaststättenverband (Dehoga) im Bodenseekreis. Die Tendenz gehe zwar in Richtung kurzfristige Urlaubsplanung, besonders über die Ostertage.

Doch vor allem die Hotels mit eigenen kulinarischen Angeboten oder Wellness-Bereichen seien gut gebucht. Ferienwohnungen oder günstigere Hotelübernachtungen würden dagegen sehr spontan reserviert, je nach Wetterlage, so der Dehoga.

In Ravensburg sieht die Lage dagegen anders aus, heißt es von einer Gastronomin: Ostern sei in Oberschwaben meist weniger gut besucht, die Menschen reisten lieber an den Bodensee oder gleich weiter weg ins Ausland. Ravensburg sei ein Ziel für Tagestouristen.