Schwanenglück an der Uferpromenade in Friedrichshafen

Spaziergängern an der Uferpromenade in Friedrichshafen bietet sich derzeit ein interessantes kleines Schauspiel: Ein Schwanenpaar hat am Ufer sein Nest gebaut und brütet acht Eier aus. In ungefähr fünf Wochen werden die kleinen Schwanen-Küken schlüpfen.