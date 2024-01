Zwei Brüder sind beim Schmuggel von mehreren Dutzend Tablets und Handys am Zoll in Konstanz erwischt worden. Der Kofferraum ihres Wagens war randvoll mit der Schmuggelware.

Zwei Brüder sind beim Schmuggel von Handys und Tablets am Konstanzer Autobahnzoll an der Grenze zur Schweiz erwischt worden. Die Zöllner stellten Waren im Wert von über 120.000 Euro sicher. Zunächst gaben die beiden Brüder laut Hauptzollamt Singen in einem Auto mit Bielefelder Kennzeichen an, keine zollpflichtigen Waren dabei zu haben. Sie wurden trotzdem kontrolliert.

Die beiden Brüder erzählten den Zöllnern laut Pressemitteilung, sich mit Bekannten in der Schweiz getroffen zu haben und auf dem Heimweg zu sein. Die Zöllner glaubten den beiden 19 und 30 Jahre alten Brüdern allerdings nicht und kontrollierten das Auto.

Der Kofferraum war laut Zoll bis zum Rand mit original verpackten Tablets gefüllt. Insgesamt seien 47 Stück gefunden worden. In der Reserveradmulde fanden die Zöllner außerdem 44 original verpackte neue Handys.

Brüder beschuldigen sich gegenseitig

Die Brüder behaupteten zunächst nicht zu wissen, woher die Waren kommen. Dann beschuldigten sie sich laut Zoll gegenseitig des Schmuggels und verstrickten sich in Widersprüche.

Das Duo soll nun Einfuhrabgaben von rund 23.000 Euro zahlen. Außerdem wurde ein Steuerstrafverfahren gegen die beiden eingeleitet.