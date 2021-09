Rollstuhl-Tischtennisspieler Thomas Brüchle aus Lindau steht bei den Paralympics in Tokio mit seinem Team-Kollegen Thomas Schmidberger im Finale. Im Kampf um die Goldmedaille im Doppel treten die topgesetzten Deutschen am Donnerstag gegen China an. Das Duo war durch ein Freilos direkt in die Vorschlussrunde eingezogen.