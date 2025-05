Backwaren retten statt wegwerfen: "Brotretterei" öffnet in Konstanz

Neuer Laden in Konstanz: In der "Brotretterei" gibt es ab Montag Brote, Brötchen und Gebäck vom Vortag zum halben Preis - gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Nachhaltigkeit.

Am Montag eröffnet im Konstanzer Stadtteil Paradies die "Brotretterei". Die regionale Bäckereikette Heimatliebe verkauft dort ausschließlich Backwaren vom Vortag - zum halben Preis. Damit will Geschäftsführer Frank Winterhalter nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen gegen die Wegwerfgesellschaft und zugleich soziale Projekte in der Region unterstützen.

"Was gestern noch frisch war, ist heute nicht schlecht", sagte Winterhalter dem SWR. Jeden Tag blieben in den insgesamt 14 Heimatliebe-Filialen etwa 30 bis 40 Körbe an Broten, Brötchen und Gebäck übrig. Bisher landete ein Großteil davon in der Biogasanlage. Zudem gingen die Backwaren an die Tafeln oder dienten als Tierfutter. Nun sollten viele dieser Produkte auf den Frühstückstischen von bewussten Konsumenten landen, so Winterhalter. Tafeln und Landwirte würden auch weiter unterstützt.

Es geht uns nicht darum, mehr zu verdienen, sondern darum, bewusster mit Lebensmitteln umzugehen und sinnvolle Alternativen zur Entsorgung zu schaffen.

Nachhaltig einkaufen in Konstanz: Die Idee hinter der Brotretterei

Mit dem neuen Konzept verfolgt Heimatliebe nach eigenen Angaben drei zentrale Ziele: Lebensmittel retten, Ressourcen schonen und Gutes tun. Denn der Gewinn aus dem Verkauf der Vortagsware fließe in soziale Projekte in der Bodenseeregion, so der Geschäftsführer.

Die Auswahl in der "Brotretterei" stammt aus der täglichen Rückführung unverkaufter Ware aus allen Heimatliebe-Filialen. Das Brot werde sorgfältig geprüft, sortiert und zur neuen Filiale transportiert. Ergänzt werde das Angebot durch Überproduktionen aus der eigenen Backstube.

"Wir wollen die Menge reduzieren, die wir in die Biogasanlage fahren", so Winterhalter im SWR. Auch wenn nicht alle überschüssigen Produkte für den Verkauf geeignet seien - etwa solche mit Sahne oder Fleisch - werde die Menge an entsorgten Lebensmitteln voraussichtlich sinken, heißt es von Heimatliebe.

Lebensmittel retten mit Genuss: Qualität trotz Vortag

Trotz des vergünstigten Preises bleibe die Qualität hoch, so der Geschäftsführer. Alle Produkte würden traditionell von Hand gefertigt. "Gutes Brot verliert über Nacht nicht seinen Wert", heißt es von Heimatliebe. Der Geschmack bleibe erhalten, der Preis sinke - ein Gewinn für Umwelt und Verbraucher, so Heimatliebe.

Die "Brotretterei" ist täglich von Montag bis Samstag geöffnet - sie öffne allerdings etwas später als andere Filialen, da die übrig gebliebenen Backwaren in den anderen Filialen erst am Morgen eingesammelt würden.

Lebensmittelverschwendung bleibt ein strukturelles Problem

Der Hintergrund für die Idee liegt in einem branchenüblichen Dilemma: Viele Bäckereien produzieren mehr, als verkauft wird. Heimatliebe plant zum Beispiel nach eigenen Angaben mit zehn Prozent Überproduktion. Die Gründe dafür seien vielfältig, so Winterhalter. Dazu zählten etwa unvorhersehbare Nachfrage, Wetterbedingungen oder die Erwartung der Kundschaft, auch kurz vor Ladenschluss noch Auswahl zu haben. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten Bäckereien bis abends ein volles Sortiment bieten - auch wenn nicht alles verkauft werde. "Es braucht ein Umdenken bei den Kunden", so Winterhalter.