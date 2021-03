Wer bei der Landtagswahl am Sonntag in Konstanz noch spontan per Brief wählen möchte, der kann die Unterlagen heute noch online beantragen. Laut Stadtverwaltung wird dazu wird der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung benötigt. Persönlich sind die Beantragung sowie das Abholen der Briefwahlunterlagen noch bis Freitag möglich.