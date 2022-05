Handschriftliche Briefe der Komponisten Brahms und Lortzing entdeckt

per Mail teilen

In der Leopold-Sophien-Bibliothekn in Überlingen (Bodenseekreis) sind handschriftliche Briefe der Komponisten Johannes Brahms und Albert Lortzing entdeckt worden. Die Funde seien etwas Besonderes, denn man finde selten einen echten Brahmsbrief, so Kulturamtsleiter Michael Brunner.

Die handschriftlichen Briefe wurden im Rahmen einer Erfassung der Handschriftensammlung der Leopold-Sophien-Bibliothek Überlingen entdeckt. Sie stammen aus derselben Sammlung, in der 2006 ein bislang unbekanntes Notenblatt des Komponisten Robert Schumann entdeckt worden war. Laut des Überlinger Kulturamts handelt es sich um einen Brief von Albert Lortzing aus dem Jahr 1846. Der Brief von Brahms ist auf das Jahr 1872 datiert. Die Briefe werden ab 15. Mai im Rahmen der Sonderausstellungen zum 150-jährigen Jubiläum der Städtischen Sammlungen Überlingen präsentiert.