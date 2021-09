Gratis-Brezel für Fahrrad-Pendler

Am Montag startet die Aktion für Rad-Kultur des Verkehrsministeriums, an der auch viele Gemeinden und Städte in Oberschwaben und am Bodensee teilnehmen. Für Radfahrer gibt es in bestimmten Bäckereien eine Gratis-Brezel. Allein im Kreis Konstanz nehmen 15 Bäckereien und Fillialen an der Aktion teil. Bis 10 Uhr gibt es die sogenannte Pendlerbrezel. Als Beweis müssen die Radler ihren Fahrradhelm mitbringen. Mit der Aktion will die Landesregierung Danke sagen, bei allen Fahrrad-Pendlern, die so die Umwelt schonen und CO2 einsparen.