Ravensburger Regisseur überrascht von tödlichem Unfall

Der Ravensburger Regisseur Jürgen Bretzinger ist erstaunt, dass es bei Dreharbeiten in den USA zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Am Set gälten normalerweise strenge Regeln.

Bei deutschen Dreharbeiten seien geschulte Experten für die Filmwaffen zuständig. Es dürfe nicht einfach jeder eine Waffe ans Set bringen, sagt Jürgen Bretzinger. Der Regisseur aus Ravensburg hat unter anderem zahlreiche Tatort-Folgen gedreht. Er selbst sei immer mit besonderer Vorsicht an Schussszenen herangegangen und habe zum Glück nicht Ähnliches erlebt. Über den tödlichen Unfall in den USA wundert er sich, die Amerikaner seien eigentlich sehr vorsichtig. Als er bei Drehs in den USA war, habe er die Vorkehrungen am Set als sehr streng erlebt.

Zu dem tödlichen Unfall ist es am Set des Films "Rust" in New Mexico gekommen. Der bekannte US-Schauspieler Alec Baldwin soll laut Polizei in einer Szene mehrere Schüsse mit einer Requisitenwaffe abgefeuert haben. Dabei traf er eine Kamerafrau tödlich und verletzte einen Regisseur. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.