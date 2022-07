Nach dem Brand eines Motorbootes am Sonntag auf dem Überlinger See vor Bodman steht nun die Brandursache fest. Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, habe wohl ein technischer Defekt an dem Boot das Feuer ausgelöst. Von Brandstiftung gehe man derzeit nicht aus, heißt es von der Polizei. Die beiden Insassen wurden von der Besatzung eines anderen Bootes gerettet. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. DLRG und Feuerwehr löschten das Boot und brachten es an Land.