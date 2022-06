per Mail teilen

Ein brennender Stromverteilerkasten im Lager eines Textil-Discounters in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nachdem die Löschmannschaften intensive Rauchentwicklung feststellten, forderten sie Verstärkung an. Insgesamt 40 Feuerwehrleute mit neun Einsatzfahrzeugen waren vor Ort. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.