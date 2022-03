per Mail teilen

Im Raum Stockach (Kreis Konstanz) hat am Mittwochabend ein brennender Strommast einen Stromausfall verursacht. Betroffen waren die Gemeinden Eigeltingen und Heudorf, außerdem gab es Störungen im Ampelnetz der Stadt Stockach. Ein technischer Defekt an der Verkabelung hatte zu dem Schmorbrand an dem Mast geführt.