Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei Achstetten (Kreis Biberach) tödlich verunglückt. Laut Polizei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, weil Schotter auf der Straße lag. Er bremste und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem Lastwagen zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. mehr...