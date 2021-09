Wegen eines brennenden Lastwagens hat die Polizei am Mittag die A81 am Kreuz Engen (Kreis Konstanz) Richtung Stuttgart kurzfristig sperren müssen. Mittlerweile sei der Brand gelöscht, heißt es von der Polizei. In Kürze werde eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben. Warum der Lkw, der Aluminiumplatten geladen hatte, in Brand geriet, ist noch unklar.