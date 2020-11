Ein Brand in einer Tasche mit DJ-Ausrüstung hat am Freitagabend in Bregenz für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Offenbar hatten sich technische Geräte in der Tasche im Abstellraum einer Wohnung entzündet. Die Bewohnerin mit zwei Kleinkindern rief um Hilfe, ein Nachbar warf die brennenden Teile aus dem Fenster. Die Polizei evakuierte das Haus. Verletzt wurde niemand.