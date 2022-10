Breitbandausbau auch in der Region Bodensee-Oberschwaben ausgebremst

Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben haben verärgert auf das Aus für Fördermittel beim Breitbandausbau reagiert. Der Bund stoppte in der vergangenen Woche seine Zuschüsse.

Viele Kommunen waren in der Region Bodensee-Oberschwaben kurz davor, einen Antrag auf Breitband-Förderung zu stellen. Vergangene Woche hat der Bund dann überraschend den Stopp der Förderung angekündigt, der Topf sei leer. Der Biberacher Landrat hatte daraufhin mit einem offenen Brief an Bundes- und Landtagsabgeordnete reagiert. Denn diese Entscheidung treffe vor allem den ländlichen Raum.

Sechs Gemeinden im Bodenseekreis haben vorläufigen Förderbescheid erhalten

Meersburg und vier umliegende Gemeinden im Bodenseekreis beispielsweise werden in diesem Jahr keine Förderung mehr beantragen können. Der Zweckverband Breitbandausbau Bodenseekreis dagegen hatte Glück: Alle neun Gemeinden, unter anderem Markdorf, Meckenbeuren und Langenargen, haben den Antrag rechtzeitig beim Bund gestellt. Sechs Gemeinden haben auch die vorläufige Förderbewilligung erhalten. Geschäftsführer Bernhard Schultes beklagt das negative Signal des plötzlichen Förderstopps. Es sei wichtig, Breitband-Infrastruktur gerade im ländlichen Raum zu schaffen.

"Das ist fatal, das ist schlimm, die Gemeinden haben eine Aufgabe übernommen, die nicht auf der Liste der kommunalen Aufgaben steht."

Im Kreis Biberach gehen viele Gemeinden leer aus

Im Kreis Biberach haben Bad Schussenried, Laupheim und Moosburg eine vorläufige Zusage für die Breitband-Förderung – die anderen 42 Gemeinden oder Kommunen werden für dieses Jahr wohl leer ausgehen, so ein Sprecher des Landratsamtes. Der Biberacher Landrat hat in einem offenen Brief Bundes- und Landtagsabgeordnete aufgerufen, sich für eine Fortsetzung des Förderprogramms einzusetzen. Die Auswirkungen auf den ländlichen Raum seien erheblich und bedeuteten einen immensen Zeitverlust auf dem Weg des Landkreises in die digitale Zukunft.