Der Bund fördert den Breitbandausbau in Kressbronn (Bodenseekreis) mit rund 1,8 Millionen Euro. Das teilte die Gemeinde mit. Es sei geplant, in den kommenden drei Jahren die Versorgung mit schnellem Internet vor allem in den Teilorten und Weilern der Gemeinde voranzubringen. Dafür will die Gemeinde insgesamt 4,7 Millionen Euro investieren. Eine zusätzliche Förderung des Landes soll noch beantragt werden.