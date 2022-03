Bregenzer Festspiele ohne Einschränkung der Besucherzahlen

Die Bregenzer Festspiele (Vorarlberg) finden in diesem Jahr ohne Einschränkung der Besucherzahlen statt. Das teilte die Festspielleitung am Dienstag mit. Möglich ist das, weil in Österreich ab Juli die Besucherobergrenze bei Veranstaltungen drinnen und draußen wegfällt. Die Festspielleitung hatte eine solche Entscheidung erwartet. Eröffnet werden die Festspiele am 21. Juli mit Boitos Oper Nero im Festspielhaus, einen Tag später folgt die Wiederaufnahme von Verdis "Rigoletto" auf der Seebühne. Im vergangenen Jahr waren die Festspiele wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.