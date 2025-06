Bregenzer Festspiele beginnen mit den Proben im Haus und auf der Seebühne

Worum geht es in der Oper "Der Freischütz"?

Der Jägerbursche Max ist eigentlich ein guter Schütze, hat aber schon länger nicht mehr getroffen. Er will Agathe heiraten, deren Vater ist der fürstliche Erbförster Kuno. Ein alter Brauch will es, dass der Heiratswillige mit einem Probeschuss seine Treffsicherheit beweisen muss.

Kaspar, ebenfalls Jägerbursche und auch in Agathe verliebt, aber zurückgewiesen, macht Max weis, er könne nur mit einer "Freikugel" treffen, die müsse er um Mitternacht mit dem Teufel in der Wolfsschlucht gießen. Kaspar schließt einen Pakt mit dem Teufel Samiel, damit die letzte von sieben Freikugeln Agathe trifft.

Beim Probeschießen für die Hand Agathes ist auch der Fürst Ottokar anwesend. Die "Freikugel" von Max trifft nicht Agathe, sondern Kaspar, denn ein Eremit hat den bösen Bann des Teufels aufgehoben.

Trotzdem will der Fürst den Jägerburschen Max wegen der "Freikugeln" verbannen. Die Fürsprache des Eremiten lässt ihn am Ende Milde walten, Max und Agathe dürfen heiraten.