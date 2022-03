Bregenzer Festspiele finden dieses Jahr statt

Die Bregenzer Festspiele sollen trotz der Corona-Pandemie in diesem Sommer weitgehend uneingeschränkt stattfinden. Das gaben die Festspiele bekannt. Erwartet werden im Juli und August bis zu 225.000 Menschen. Man gehe davon aus, dass bis zur Festspielsaison alle Besucherinnen und Besucher geimpft seien, zusätzliche negative Corona-Tests sind derzeit in Österreich noch Pflicht. Die Festspielleitung hofft, dass bis zum Sommer weitere Lockungen gelten, ab Mai dürfen maximal 3.000 Menschen in Österreich eine Veranstaltung besuchen, auf die Seebühne im Bodensee passen 7.000 Menschen. Zu sehen sein wird noch einmal die Verdi-Oper "Rigoletto" in der Regie von Philipp Stölzl.