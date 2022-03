Erste "Rigoletto" Aufführung bei Bregenzer Festspielen in diesem Jahr

per Mail teilen

Nach der Premiere von "Nero" am Mittwochabend ist am Donnerstagabend die erste Aufführung von "Rigoletto" vom Publikum gefeiert worden. Damit wurde auch die Seebühne wieder bespielt.

Es war die erste von insgesamt 28 geplanten Aufführungen der 170 Jahre alten Oper von Giuseppe Verdi. Die Premiere war mit knapp 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nahezu ausverkauft. Alle mussten nachweisen, geimpft, genesen oder getestet zu sein.

Die Oper um den Hofnarren des Herzogs von Mantua war bereits bei den Festspielen 2019 ein Kassenschlager. Damals kamen 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Alle Vorstellungen waren ausverkauft.

"Nero" zur Eröffnung

Am Mittwoch waren die Festspiele feierlich eröffnet worden. Am Abend wurde die Premiere der modernen Oper "Nero" (1924) von Arrigo Boito im Festspielhaus gespielt. Die Oper wird eher selten aufgeführt, daher war die Premiere in Bregenz eine Besonderheit. Wer es verpasst hat, hat aber noch zwei Chancen. Denn "Nero" wird insgesamt dreimal aufgeführt.

Die Oper "Nero" von Arrigo Boito eröffnet die Bregenzer Festspiele im Jahr 2021. Pressestelle Bregenzer Festspiele/Karl Forster

Oper, Konzerte, Theater - ein großes Angebot

Insgesamt finden bei den Bregenzer Festspielen bis zum 22. August 80 Veranstaltungen statt, darunter Konzerte der Wiener Symphoniker, Theaterstücke wie Kleists "Michael Kohlhaas" im Theater am Kornmarkt sowie zwei Uraufführungen.

So sieht das Bühnenbild von hinten aus

Das "Rigoletto"-Bühnenbild auf der Seebühne ist auch außerhalb der Aufführungen eine Attraktion. Es wiegt etwa 140 Tonnen und steht auf 120 Pfählen im Seegrund. Regelmäßig gibt es Führungen über das Festspielgelände. Meist kann dabei auch die Seebühne betreten und besichtigt werden.

1.600 Mitwirkende während der Festspielsaison

Die Bregenzer Festspiele beschäftigen im Sommer etwa 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen neben den Solisten, Orchestermusikern, Chorsängern und Stuntleuten auch Bühnentechniker, Akustiker, Requisiteure, Schneiderinnen und Platzanweiser. Drei von ihnen stellen sich und ihre Arbeit vor:

Die Bregenzer Festspiele sind wegen Corona nur zugänglich für Menschen, die genesen, geimpft oder negativ getestet worden sind. Die Details der Vorgaben finden sich hier. Auf dem Festspielgelände selbst gibt es keine Testmöglichkeit.