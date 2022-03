Deutlich weniger Unfälle auf Ski- und Rodelpisten Vorarlbergs

In Vorarlberg sind in diesem Winter deutlich weniger Menschen in den Bergen verunglückt als sonst. Das teilte das Kuratorium für alpine Sicherheit mit. Rund 250 Menschen verunglückten auf und neben den Ski- und Rodelpisten Vorarlbergs zwischen Anfang November und Mitte April. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre waren es fast viermal so viele. Insgesamt sieben Menschen starben, auch diese Zahl ging deutlich zurück. Grund für die drastisch gesunkenen Zahlen seien die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, so das Kuratorium. Die Vorarlberger Pisten waren überwiegend für Einheimische und unter Auflagen offen.