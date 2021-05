per Mail teilen

Um den kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich gibt es Verwirrung. Ministerpräsident Markus Söder hatte am Dienstag angekündigt, Menschen aus Bayern könnten ab Mittwoch wieder zum Einkaufen oder zu Besuchen nach Österreich fahren. Das würde auch die Grenzregion zwischen dem Kreis Lindau und Vorarlberg betreffen. Dagegen teilte die Vorarlberger Landesregierung am Dienstagabend mit, noch gelte für die Einreise nach Österreich weiterhin die bisherige zehntägige Quarantäneregelung, sofern es sich nicht um eine der bekannten Ausnahmen handle. Man arbeite mit Hochdruck an der neuen Grenzregelung.