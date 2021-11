Corona-Verdachtsfall auf Omikron-Variante in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es einen Corona-Verdachtsfall, bei dem es sich um die neue Virus-Variante Omikron handeln könnte. Die Pressestelle der Landesregierung bestätigte, dass sowohl ein Schnelltest als auch ein PCR-Test bei einem Reiserückkehrer aus dem südlichen Afrika positiv ausgefallen seien. Nun werde die Probe sequenziert, um herauszufinden, ob es sich um die Omikron-Variante handele. In der Region Bodensee-Oberschwaben sind bislang noch keine Fälle der neuen Virus-Variante aufgetaucht. Auch Verdachtsfälle seien bislang nicht vorgekommen. Die Proben würden weiterhin routinemäßig sequenziert, so Tobias Kolbeck vom Landratsamt Sigmaringen. Im Kreis Konstanz werde nur bei Verdachtsfällen, beispielsweise Reiserückkehrern, sequenziert, so eine Sprecherin.