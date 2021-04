Vorarlberg setzt seine Strategie mit zahlreichen Corona-Tests fort. In der vergangenen Woche sei mit gut 170.000 Tests eine neue Höchstzahl erreicht worden, so das Land in einer Pressemitteilung. Insgesamt gebe es 143 Stellen, an denen kostenlos getestet würde. Vorarlberg wolle mit der hohen Zahl an Tests die regionale Infektionslage unter Kontrolle halten und die Vorreiterrolle in Österreich behalten.