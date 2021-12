In Vorarlberg drohen 150 Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer Kündigung, wenn in Österreich eine allgemeine Impfpflicht in Kraft tritt. In einem anonymen Schreiben an den Landeshauptmann Markus Wallner, sprechen sie davon, dass die Grundrechte mit Füßen getreten würden. Die Lehrergewerkschaft stuft das Schreiben als echt ein.