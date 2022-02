Bregenzer Festspiele präsentieren neues Bühnenbild für "Madame Butterfly"

per Mail teilen

Gut fünf Monate vor dem Start der diesjährigen Bregenzer Festspiele haben die Organisatoren erstmals Einzelheiten zum Bühnenbild bekanntgegeben.

Die Festspiele hatten die Presse am Mittwoch nach Lauterach geladen, in die Nachbargemeinde von Bregenz. Dort entstehen derzeit die Einzelteile für das Bühnenbild. Das Bühnenbild zur Oper "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini wird aussehen wie ein riesiges bemaltes Blatt Papier, das zerknüllt und wieder glattgestrichen wurde.

Bühnenbild entsteht in der Nähe von Bregenz

Insgesamt ist das Bühnenbild fast so groß wie zwei Fußballfelder und 300 Tonnen schwer. Es entsteht derzeit in 117 Einzelteilen in angemieteten Werkshallen wenige Kilometer von der Seebühne entfernt.

Die Einzelteile werden ab kommender Woche als Schwertransport zur Bühne rollen und dort auf eine 23 Meter hohe Stahlkonstruktion montiert. Sie wird das riesige Blatt Papier tragen, das jetzt in Einzelteilen in den Hallen liegt.

Sieben Millionen Euro für neues Bühnenbild

Rund sieben Millionen Euro lassen sich die Bregenzer Festspiele alle zwei Jahre ein neues Bühnenbild kosten, am Bau beteiligt sind vor allem Handwerksbetriebe aus der Region.

Für die Puccini-Oper, die erstmals bei den Festspielen zu sehen ist, sind knapp 190.000 Karten für 26 Aufführungen aufgelegt, etwa die Hälfte ist laut Festspielen verkauft. Premiere ist am 20. Juli. Verdis "Rigoletto" hatte im vergangenen Jahr trotz Corona ebenso viele Zuschauer.