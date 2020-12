In Vorarlberg haben die angekündigten Corona-Massentests stattgefunden. Bis Sonntagnachmittag wurden mehr als 100.000 Schnelltests durchgeführt. Bei mindestens 467 Personen ließ sich das Coronavirus nachweisen.

Seit Freitag, 7 Uhr, wurden die Bürger an rund 80 Teststationen in Turnhallen, Rathäusern und Gemeindezentren mit einem Antigen-Schnelltest getestet. Marcus Gantschacher vom Roten Kreuz im Bezirk Bregenz zeigte sich am Freitag gegenüber dem SWR vom Start der Testungen zufrieden. Auch Landeshauptmann Markus Wallner sprach am Samstag von einem reibungslosen Ablauf.

Knapp 108.000 Menschen hatten sich bis Sonntagnachmittag für die Tests angemeldet. Rund 31 Prozent von denen, die dazu berechtigt sind. Gantschacher und seine Kollegen hatten ursprünglich mit 170.000 Personen gerechnet.

Testergebnis nach einer Stunde

SWR-Reporterin Isabel Heine, die in Bregenz wohnt, hat sich im dortigen Festspielhaus testen lassen. Sie sagt, dass "alles ruhig und geordnet" ablief. Das Prozedere habe bei ihr gut zwei Minuten gedauert. Lange Warteschlangen hätten sich vor dem Festspielhaus nicht gebildet. Ihr negatives Testergebnis habe sie nach gut einer Stunde per SMS erhalten.

Marcus Gantschacher vom Roten Kreuz bezeichnete den Massentest in Vorarlberg als eine große Herausforderung. Innerhalb von acht Tagen hätte Personal gefunden sowie Räume, EDV und Testmaterial vorbereitet werden müssen. Das Rote Kreuz habe die Aktion zusammen mit Gemeinden, Feuerwehr, dem Bundesheer und der Krankenhausbetriebsgesellschaft organisiert.

Internetseite mit aktuellen Testergebnissen

Bis Sonntag um 17 Uhr durften sich 345.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger testen lassen. Die Tests waren freiwillig und kostenlos. Sie sollen Corona-Infizierte ohne Symptome entdecken, die andere ohne ihr Wissen anstecken. Über den Stand der Tests informierte eine eigene Internetseite.

Neben Vorarlberg starteten am Freitag auch Massentests in Wien und Tirol. Die weiteren sechs Bundesländer folgen in den nächsten Tagen. Vergleichbare Massentests gab es bisher in der Slowakei und im norditalienischen Südtirol.