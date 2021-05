per Mail teilen

Die Ausreisetestpflicht für die Gemeinden im Bregenzerwald wird, außer in der Markgemeinde Lustenau, um eine weitere Woche verlängert. Das teilte die Vorarlberger Landesregierung mit. Ab Mittwoch soll auch eine Ausreisetestpflicht in den Rheindelta-Gemeinden Höchst, Fußach und Gaißau gelten. Die Landesregierung will mit den Maßnahmen lokal stark steigende Infektionszahlen unter Kontrolle bringen.