In Vorarlberg sind in der vergangenen Woche mehr als 150.000 kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt worden, das sei neuer Rekord, so die Landesregierung. 306 Tests waren positiv. Vorarlberg hat nach eigenen Angaben europaweit das dichteste Testprogramm. Seit Mitte Januar wurden rund 1,4 Millionen Gratistests durchgeführt.