Die Traditionsbrauerei Meckatzer aus Heimenkirch (Kreis Lindau) will zwölf Millionen Euro in einen Neubau investieren. Eineinhalb Jahre soll es dauern, bis Gärkeller, Lagerkeller und Hefekeller fertig sind. Es ist die größte Investition der Firmengeschichte, sagt Unternehmenschef Michael Weiß. In einer neuen Halle können in 26 Tanks insgesamt 26 Tausend Hektoliter Bier lagern. Mit der Erweiterung solle auch die Belegschaft wachsen, um zehn Prozent, so heißt es in einer Pressemitteilung. Dass mehr Bier produziert werde, stehe nicht im Vordergrund. Die Brauerei Meckatzer Löwenbräu beschäftigt im Allgäu 125 Mitarbeiter. Gegründet wurde sie 1738, seit fast zweihundert Jahren befindet sie sich in Familienbesitz.