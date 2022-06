Nach dem Brand in einem Gebäude im Freizeitpark Lochmühle in Eigeltingen (Kreis Konstanz) dauern die Ermittlungen zur Ursache an. Bei dem Feuer am Samstagabend war ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. In dem Gebäude waren unter anderem Fahrzeuge und Müllpressen gelagert.