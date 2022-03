Das Feuer bei einem Busunternehmen in Bad Waldsee-Gaisbeuren (Kreis Ravensburg) in der vergangenen Woche ist vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Wasserboiler entstanden. Das ist laut Polizei das Ergebnis einer ersten Begehung des Brandorts. Spezialisten sollen ihn diese Woche aber noch genauer untersuchen. Das Feuer richtete einen Sachschaden von rund 300.000 Euro an.