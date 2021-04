In einem neuen Tunnel in Friedrichshafen-Waggershausen wird am Donnerstag der Brandschutz überprüft. Insgesamt werden den ganzen Tag über acht Brandversuche durchgeführt.

Der Tunnel ist Teil des noch nicht eröffneten Teilstücks der B31neu, der Ortsumfahrung von Friedrichshafen. Bei der Brandschutzübung wird ein brennendes Auto in den Tunnel geschoben und es wird künstlich Rauch erzeugt. Die Experten schauen dann, ob die Brandmeldeanlage funktioniert, wie sich der Rauch im Tunnel verhält und wohin er abzieht. Zusätzlich überprüfen sie, ob die Brandschutzeinrichtungen im Tunnel funktionieren. Rauch ist unbedenklich Die Firma warnte schon vor Beginn des Brandschutz-Versuchs, dass Rauch über dem Tunnel aufsteigen werde. Der Rauch sei aber gesundheitlich unbedenklich. Die Brandschutzprüfung sei ein wichtiger Schritt bei der Fertigstellung des Tunnels auf der B31neu. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen zogen die Verantwortlichen Prüfer im SWR Hörfunk ein positives Zwischenfazit. Die Anlage funktioniere bislang so, wie sie es solle. B31neu soll Verkehr am Bodensee entlasten Die vierspurige Umgehungsstraße ist eines der größten Bauprojekte im Raum Friedrichshafen in den vergangenen Jahren. Im vergangenen August wurde bereits ein etwa sechs Kilometer langes Teilstück für den Verkehr freigegeben. Es fehlt noch der Rest der Straße, der durch den Tunnel Waggershausen führt. Durch die Streckenführung übers Hinterland sollen die Gemeinden am See und der Stadtverkehr in Friedrichshafen entlastet werden. Eröffnung auf Sommer verschoben Ursprünglich sollte die Eröffnung des Tunnels und damit die Freigabe der gesamten Strecke im Frühjahr erfolgen. Doch weil der Tunnel an eine Überwachungszentrale in Stuttgart angeschlossen werden muss, verzögerte sich die Öffnung der Strecke aus technischen Gründen. Die B31neu soll nun im August vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Verlauf der B31neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen. Pressestelle Deges (Screenshot aus Werbevideo)