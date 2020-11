Ursache für das Feuer, das in der Nacht auf den 17. November die historische Scheffelhalle in Singen (Kreis Konstanz) zerstört hat, ist wahrscheinlich Brandstiftung. Nach einem möglichen Täter wird gesucht.

Mehrmals ist der Unbekannte zwischen 20:30 und 23 Uhr von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Polizei Konstanz

Ob der Brand in der fast 100 Jahre alten Veranstaltungshalle absichtlich oder versehentlich gelegt wurde, sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz nach Auswertung der Spuren mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich ein unbekannter Mann am späten Abend des 16. November mehrfach in dem Bereich aufgehalten hat, von dem der Brand seinen Ausgang nahm. Er komme als Täter in Betracht.

Rauchender Mann mit Plastiktüte auf Überwachungskamera

Mit Hilfe von Video-Ausschnitten aus einer Überwachungskamera werden nun Hinweise auf den Mann gesucht. Laut Polizei handelt es sich um einen Raucher, der eine Jacke mit Pelzbesatz an der Kapuze trug und eine helle Kunststofftüte bei sich hatte.

Bei dem Feuer war die Scheffelhalle vollständig ausgebrannt, es entstand Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Für entscheidende Hinweise auf den Täter haben die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Stadt Singen jeweils Belohnungen in Höhe von bis zu 3.000 Euro ausgesetzt.