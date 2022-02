Polizei ermittelt wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung

In Ravensburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Laut Mitteilung waren am Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses zwei Brandstellen gefunden worden, eine Person wurde leicht verletzt. Zudem wurden in derselben Straße Möbel in einem Garten angezündet. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie zu einem weiteren Brand im Januar gibt. Bei diesem Brand mussten laut Bericht fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht werden. Die Polizei sucht Zeugen.