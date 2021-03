In Singen (Kreis Konstanz) hat in der vergangenen Nacht die kaufmännische Schule gebrannt. Der Schaden wird auf 750.000 Euro geschätzt. Auch in Engen stand am frühen Dienstagmorgen eine Lagerhalle in Flammen.

Die Feuerwehr in Engen hat den Brand mittlerweile erfolgreich bekämpft und sei noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, sagte Kommandant Benjamin Bach gegenüber dem SWR. In der Halle sei Papier gelagert worden, dieses sei zerstört. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt, die Brandursache wird noch ermittelt. Vier Autos verrußt Auch vier Oldtimer-Fahrzeuge seien völlig verrußt worden. Dabei handle es sich um zwei Autos und zwei Traktoren. Das Feuer war in einer etwa 30 Meter langen und zehn Meter breiten Lagerhalle ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren seit dem frühen Dienstagmorgen im Einsatz. Brand in einer Gewerbeschule in Singen In Singen kam es am späten Montagabend zu einem Großbrand. Im Dachbereich der Robert-Gerwig-Schule in Singen war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort und musste Teile des Daches aufreißen, um den Brand und letzte Glutnester zu löschen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt in einem Betriebsraum das Feuer verursacht hat. Der Sachschaden werde auf 750.000 Euro geschätzt. Bei den Großbränden in Singen und Engen wurde niemand verletzt.