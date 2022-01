Viel Rauch durch brennende Lackieranlage in Riedlingen

Ein Brand in einer Lackieranlage in Riedlingen (Kreis Biberach) hat am Montagmittag zu starker Rauchentwicklung geführt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In den umliegenden Gemeinden von Riedlingen, also in Unlingen, Uttenweiler und Dürmentingen sollten auch Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Sichtverhältnisse auf der an Riedlingen vorbeiführenden Bundesstraße 312 waren durch den Rauch eingeschränkt. Keine Gefahr durch Rauch Inzwischen ergaben Messungen, dass durch den Rauch keine Gefahr bestand. Das Feuer war um die Mittagszeit aus ungeklärter Ursache in einer Lackierkabine ausgebrochen und hatte schnell auf das Hallendach übergegriffen. Etwa 100 Feuerwehrleute aus umliegenden Orten brachten den Brand unter Kontrolle. Er war nach einer Stunde gelöscht. Nach ersten Informationen wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Lackierhalle wurde aber schwer beschädigt. Für die Riedlinger Feuerwehr war es ein besonderer Einsatz, denn die Halle liegt direkt neben ihrem Feuerwehrhaus.