Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tettnang (Bodenseekreis) sind in der Nacht zu Silvester vier Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei sei voraussichtlich eine Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Eventuell sei der Brand auf einem Balkon ausgebrochen, so ein Polizeisprecher.