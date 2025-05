In Salem ist in der Nacht auf Sonntag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Zwei Bewohner kamen ins Krankenhaus. Der Schaden am Gebäude ist groß.

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Salem (Bodenseekreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 500.000 Euro, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar Das Feuer sei in der Nacht in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und habe sich auf die darüber liegende Wohnung ausgebreitet. Zwei Bewohner der Brandwohnung wurden demnach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus sei vorerst unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.